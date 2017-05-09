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اندلاع احتجاجات عنيفة في مدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا
تصادم قطارين في جنوب افريقيا

اندلاع احتجاجات عنيفة في مدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا

2017-05-09 17:17:54

اندلعت احتجاجات عنيفة في مدينة جوهانسبرج، أكبر مدن جنوب إفريقيا، لليوم الثاني حيث أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين قاموا بإغلاق الطرق وحرق إطارات السيارات.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أن أعمال الشغب التي حدثت اليوم في حي “إنردال” الواقع جنوب جوهانسبرج جاءت عقب احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة “إلدورادو بارك” أمس، حيث طالب المتظاهرون خلال احتجاجات اليوم وأمس بخدمات إسكانية وخدمات حكومية أخرى.

وكانت وسائل إعلام في جنوب إفريقيا قد أفادت بأن الشرطة اعتقلت عشرات الأشخاص في منطقة “إلدورادو بارك” بعد تعرض بعض المحال التجارية للنهب.
وتعد أعمال العنف التي تحدث في الشوارع جراء إهمال البلديات أمرا شائعا في بعض المناطق الفقيرة في جنوب إفريقيا.

وفي سياق أخر، قام عمال ميناء مدينة “ريتشاردز باي” الساحلية - خلال تظاهرة أخرى اليوم - باستخدام الجرافات لقلب إحدى سيارات الشرطة مطالبين بتحسين ظروف العمل، بحسب تقارير إعلامية محلية.

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