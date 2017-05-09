"الوزراء" يوافق على منحة الصندوق الكويتي للتنمية2017-05-09 17:06:36
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية إلى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولى حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل المشروع النموذجى “تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء” والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/3/2017.
ويهدف المشروع إلى نشر وتشجيع الزراعة العضوية وتقليص استخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات وتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي، فضلاً عن تدريب الكوادر المحلية فى نقل التكنولوجيا المناسبة وإعداد ورش عمل نقاشية لرفع المستوى المعلوماتى والمعرفى عن المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأراضى والمياه.
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