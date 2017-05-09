

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجميع نواب جنوب سيناء، وأن ما يحكم العمل هو اللوائح والقوانين المنظمة والتي تطبق علي جميع المواطنين دون استثناء، مشيرا إلى أن قرار الجنسية سيادي ولا سلطان للمحافظة عليه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ بمكتبه بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والمحاسب فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء عقب عودته من عدة لقاءات عمل مع بعض الوزراء بالقاهرة لحل مشاكل المواطنين ودفع عجلة المشروعات التنموية التي تعاني من بطء العمل بها وأهمها تقنين أوضاع عدد 1200 حالة في جنوب سيناء والتي سيتم حلها عن طريق لجنة من وزارة الزراعة تصل إلى المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وتقدم منذ أيام 4 نواب من محافظة جنوب سيناء، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب باستقالة جماعية مسببة، واتهموا الجهاز التنفيذى للمحافظة بعدم التعاون، علاوة على تفاقم المشاكل والأوضاع الخاصة بالمواطنين.

وجاء بنص الاستقالة “نحن نواب جنوب سيناء، جئنا بإرادة الشعب بانتخابات نزيهة تحت إشراف القضاء المصرى الشامخ، ونواجه مشكلة حقيقية مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، تتمثل فى عدم التعاون لحل مشاكل المواطنين، والجهاز التنفيذي للمحافظة وضعنا في موقف محرج أمام المواطنين فى دوائرهم، وصورنا كالعاجزين أمام أبناء دوائرنا الانتخابية.

وقال نور سلامة نائب دائرة خليج السويس: إننا أصبحنا كحائط صد نتلقى الصدمات من المواطنين، مشيرا إلى أن المشاكل تفاقمت فى الدوائر، ويرفض المسئولون حلها، مثل مشكلة إثبات الجنسية التي أهانت مواطنى جنوب سيناء حتى يتملكوا أرضهم، علاوة على إلغاء مسابقات التعيينات للشباب ومشكلة الإسكان.

وتقدم النواب الأربعة، عطية موسى نائب دائرة شرم الشيخ، وغريب حسان نائب دائرة طور سيناء، ونور سلامة نائب دائرة خليج السويس، وسارة صالح نائب دعم مصر باستقالتهم المسببة اليوم.