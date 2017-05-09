"أطباء بلا حدود" تحذر من انتشار الكوليرا في اليمن2017-05-09 17:00:35
حذرت منظمة “أطباء بلا حدود” من تزايد عدد حالات الإصابة بالكوليرا التى تتلقاها فرق المنظمة في اليمن وذلك في محافظات عمران وحجة والضالع وتعز واب.
وذكرت المنظمة الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني في بيان صدر في جنيف اليوم /الثلاثاء/ أن عدد المرضى قد زاد بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين ليصل إلى 780 حالة منذ 30 مارس الماضي.
وقال شينجيرو موراتا رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن إن المرضى يتوافدون من العديد من المناطق المختلفة على بعد عشرات الكيلومترات، معربا عن قلقه البالغ من احتمالية أن يستمر المرض في الانتشار ويصبح خارج السيطرة.
ودعا مسؤول أطباء بلا حدود إلى تعاون بين الجهات الفاعلة في مجال الصحة والسلطات المعنية لتوفير الدعم الفوري للمرافق الصحية والمجتمعات المحلية مباشرة في المناطق المتضررة إضافة إلى توسيع نطاق المساعدة الإنسانية على وجه الاستعجال للحد من انتشار تفشي المرض وتوقع تداعيات أخرى محتملة، محذرا من أنه ومع ضعف النظام الصحي اليمني فإن المنظمة تخشى من أن السلطات الصحية وحدها لن تكون قادرة على التعامل مع المرض.
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