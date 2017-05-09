وزير الخارجية الفلسطيني يحذر المجتمع الدولي من تجاهل إسرائيل لمطالب الأسرى2017-05-09 16:57:49
حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي من تجاهل إسرائيل لمطالب الاسرى في سجون الاحتلال والتي كفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، مستعرضاً معاناة الاسرى في سجون الاحتلال لمواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الاسرى وفرض العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى المضربين عن الطعام في محاولة يائسة لكسر صمودهم ووحدتهم وتمسكهم بمطالبهم الإنسانية العادلة.
جاء ذلك خلال استقبال المالكي اليوم لسفير نيوزيلاندا غير المقيم لدى فلسطين جيمي مكلاي في مقر الوزارة بمدينة رام الله ؛بمناسبة انتهاء مهامه بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلاندا السفير مازن شامية وسفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزيلاندا عزت عبدالهادي.
واستعرض المالكي الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في تهويد القدس والمقدسات وتصاعد الاستيطان ومصادرة الأراضي عبر سن جُملة من التشريعات تكرس الاحتلال وسرقة الأرض الفلسطينية من جهة، وتعميق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين.
وقال : إن سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو شجعت عودة عصابات المستوطنين الإرهابية مثل عصابة “تدفيع الثمن” الإرهابية لارتكاب “عملياتها التخريبية ضد المواطنين الفلسطينيين .. مطالبا الدول كافة بوضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاسبة عناصرها ومن يدعمها.
كما ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التي تجمع فلسطين ونيوزيلندا ومواصلة العمل على تطويرها وتعزيزها.
وبدوره..أكد مكلاي على موقف نيوزيلندا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرار بلاده في تقديم الدعم لمؤسسات فلسطين والمساهمة في بناء وتعزيز القدرات الفلسطينية في مختلف المجالات.
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