"النواب" يبدأ أخذ الرأي النهائي على علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية2017-05-09 17:00:14
بدأ مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نداء بالاسم، وذلك بعد الموافقة على إعادة المادة الخامسة والمادتين المرتبطتين بها (السادسة والسابعة) إلى مشروع القانون بناء على طلب من الحكومة بإعادة المداولة بشأنها بعد موافقة المجلس في جلسة سابقة على حذفها.
وأوضح عبد العال – عقب التصويت على مشروع القانون في مجموعه - أن الموافقة النهائية على المشروع تتطلب أغلبية الثلثين نداء بالاسم، نظرا لأن القانون يترتب عليه استحقاق مالي بأثر رجعي.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إن “مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أخذ وقتا وافرا من النقاشات الجادة داخل المجلس سواء في القاعة أو اللجنة المختصة.. والمادة الخامسة من المشروع وردت من الحكومة تقرر ذات الحكم في المادة 74 من قانون الخدمة المدنية والخاص بتحويل الحوافز من البدلات إلى مبالغ مقطوعة”.
وأضاف عبد العال “القوى العاملة في مصر تبلغ 35 مليون عامل، منهم 6 ملايين عامل في الجهاز الإداري، ثلاثة ملايين منهم تحكمهم كادرات خاصة.. هذه الكوادر الخاصة يستفيد منها فئة من الموظفين هي مميزة أصلا وكانت هذه المادة (الخامسة من مشروع القانون) ستجعلهم مميزين أكثر “.
وتابع عبد العال “القاعدة الحاكمة هي ألا يصح أو يقبل أن يكون نصف الجهاز الإداري خاضع لهذه المادة والنصف الآخر غير خاضع لها.. قواعد العدالة والمساواة تقتضي إخضاع من يوجد في مركز قانوني واحد لذات القاعدة”.
وأكد عبد العال “نحن مطالبون في هذه الظروف التي يمر بها الوطن من إصلاحات مالية وإدارية أن يتكاتف الجميع بمن فيهم أعضاء المجلس ممثلو الشعب لتحقيق هذا الإصلاح”.
وأشار عبدالعال إلى أن لجنة القوى العاملة – التي أعدت تقريرا بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة - عرضت تقريرها وتم حذف المادة الخامسة وما يرتبط بها من مواد، إلا أن الحكومة باعتيارها السلطة التنفيذية المخولة بالانفاق طلبت إعادة المداولة حول المادة، فضلا عن أنها استندت على الآثار المالية المترتبة على الحذف والتي تتجاوز 18 مليار جنيه.. هذا الحذف يخلق تشوها وعدم عدالة بين العاملين في الدولة”.
ولفت عبد العال إلى أن الأجور قفزت من 218 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه، وإذا استمر الوضع سيكون هناك عبئا على الموازنة العامة وسيلقي عبئا إضافيا على المواطنين الذين هم بحاجة للرعاية”.
ومن جهته، قال النائب محمد زكي السويدي رئيس الكتلة البرلمانية لإئتلاف “دعم مصر” إن حذف المادة الخامسة من مشروع القانون هو ما أثار مشكلة كبيرة لأنه يؤدي لعدم عدالة الصرف، ورجوع المادة ضروري لتطبيق العدالة”.
من جانبه، وجه المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب الشكر لرئيس المجلس والنائب محمد السويدي على توضيحهما أهمية المادة الخامسة لتحقيق المساواة بين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون.
وقال مروان إن الحكومة لم تتردد في الاستجابة لطلب نواب “دعم مصر” بتوفير مليار جنيه دعما إضافيا لمستلزمات رمضان.
وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب – على اعتراض عدد من النواب على إشارة وزير شؤون مجلس النواب للاستجابة لطلب “دعم مصر” بتوفير دعما إضافيا بقيمة مليار جنيه - بالقول “يجب نسب الطلب لأصحابه”.
وأكد عبد العال أن “الغلابة هم من سيستفيدون من المليار جنيه الدعم الإضافي في رمضان.. والمجلس هو من يدافع عن هؤلاء الغلابة”.
-
السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة المملكة ...Tue, 09 May 2017 10:51:51 GMT
-
النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:47:42 GMT
-
إحالة مقاول بالسويس للمحاكمة بتهمة النصب بـ 2 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول، وحصوله على نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول. وكان ...Tue, 09 May 2017 10:26:56 GMT
-
الاسكان التعاوني يفتح باب الحجز فى 5 مدن جديدة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الأحد المقبل، لإقامة مشروعات سكنية ...Tue, 09 May 2017 09:17:33 GMT
-
عين الحسود تطارد بطلات مسلسلات رمضان
لاحقت حالة من عدم الحظ بطلات مسلسلات رمضان فإحداهن أصيبت في عينها ، وأخرى مكثت في المستشفى 5 أيام . ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي “انستجرام”، ...Tue, 09 May 2017 08:54:33 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف مفاجئ
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل “مفاجئ”، مشيرا إلى أنه أكتشف ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها - محيط
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية.Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على ...Tue, 09 May 2017 06:47:23 GMT