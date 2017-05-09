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جنرال أمريكي: إيران تسعى لسلاح نووي على خطى كوريا الشمالية
تجربة نووية لكوريا الشمالية ‎

جنرال أمريكي: إيران تسعى لسلاح نووي على خطى كوريا الشمالية

2017-05-09 16:55:32

قال الجنرال جاك كين، نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق، إن إيران تسعى لسلاح نووي على خطى كوريا الشمالية، مؤكدا أن نظام طهران يعتبر أكبر تهديد لاستقرار الشرق الأوسط.

وأضاف نائب رئيس الأركان الأمريكي السابق - في مقابلة على التلفزيون الأمريكي نقلتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أن “علاقات وثيقة تجمع النظامين الإيراني والكوري الشمالي منذ أكثر من 20 عاما”.

وأشار إلى أن بيونج يانج وآخرين تفاوضوا معهم عام 1990، بينما كانت تكذب بشأن نواياها النووية؛ وفي الوقت نفسه كانت تمتلك مواقع سرية وتنهمك في تصنيع السلاح النووي، حتى أعلنت عام 2003 أنها تمتلك أسلحة نووية.

ورأى الجنرال كين أن إيران تفعل نفس الشيء إلى حد كبير، فهي تتفاوض معهم وتقول “إن هدفها الوحيد من البرنامج النووي هو الطاقة وليس السلاح ... لكن أثناء التفتيش تم العثور على مواقع سرية هناك عن طريق بعض المعلومات المقدمة”.

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