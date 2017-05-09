"الوزراء" يعلن عقوبة "حلج القطن" خارج المحالج الرسمية2017-05-09 16:54:34
أعلن مجلس الوزراء، أنه في ضوء الأهمية التي توليها الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر، وما يصاحب ذلك من تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية المصرح لها، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
يأتي التعديل الجديد لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن فى أماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة، وبعيدا عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة، ما يؤدى لإلحاق ضرر فادح بالقطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه فى الأسواق العالمية، بسبب ما يترتب على عملية حلج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية، المعدة للتصدير، بأخرى تقل عنها، ما يترتب عليه رفض عديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن، لعدم مطابقته للمواصفات، وهو الأمر الذى يصيب الاقتصاد بضرر كبير ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.
جدير بالذكر، أن التعديل الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، ينص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة”، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج حال المخالفة، ومصادرة الأجهزة المضبوطة والأقطان والبذور ونواتج الحليج أو ثمنها، لحساب وزارة الزراعة؟
-
السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة المملكة ...Tue, 09 May 2017 10:51:51 GMT
-
النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:47:42 GMT
-
إحالة مقاول بالسويس للمحاكمة بتهمة النصب بـ 2 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول، وحصوله على نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول. وكان ...Tue, 09 May 2017 10:26:56 GMT
-
الاسكان التعاوني يفتح باب الحجز فى 5 مدن جديدة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الأحد المقبل، لإقامة مشروعات سكنية ...Tue, 09 May 2017 09:17:33 GMT
-
عين الحسود تطارد بطلات مسلسلات رمضان
لاحقت حالة من عدم الحظ بطلات مسلسلات رمضان فإحداهن أصيبت في عينها ، وأخرى مكثت في المستشفى 5 أيام . ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي “انستجرام”، ...Tue, 09 May 2017 08:54:33 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف مفاجئ
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل “مفاجئ”، مشيرا إلى أنه أكتشف ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها - محيط
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية.Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على ...Tue, 09 May 2017 06:47:23 GMT