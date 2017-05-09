شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، جدلا بين النائب علاء عبد المنعم، ورئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، حول حق الحكومة في إعادة المداولة على مادة محذوفة من مشروع قانون طبقا للائحة.

وقال النائب عبد المنعم “نحن يحكمنا لائحة وقد أخطأت الحكومة طبقا لها بطلب إعادة المداولة لأن هذا المجلس أصدر قرارا بتصويت جماعي بحذف المادة ومن ثم لا يجوز للحكومة أن تطلب إعادة المداولة في مادة محذوفة” وصفق بعض الأعضاء وهو ما آثار غضب رئيس البرلمان قائلا لهم “محدش يصقف”.

وأضاف عبد المنعم ” طلب إعادة المداولة يكون في مادة منظورة .. وعلى الحكومة أن تدلني على النص اللائحي الذي استندت إليه في طلب إعادة المداولة”.

وعقب رئيس المجلس قائلا: “هذا كلام غير صحيح من الناحية اللائحية وهناك فرق بين إعادة المناقشة والمداولة ، فالأولى تتم في ذات الجلسة أما المداولة فتتم قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون ، وكتب القانون الدستوري التي تدرس لطلاب السنة الأولى في كلية الحقوق تفرق بينهم”.

وتابع: المادة 172 تفيد بأنه يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد القانون سواء حذفت أم لا.

واستطرد قائلا: لا يمكن أن أقع في الخطأ اللائحي.