العلاوة تتسبب فى فتنة تحت القبة بين عبد العال والنواب2017-05-09 16:56:51
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، جدلا بين النائب علاء عبد المنعم، ورئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، حول حق الحكومة في إعادة المداولة على مادة محذوفة من مشروع قانون طبقا للائحة.
وقال النائب عبد المنعم “نحن يحكمنا لائحة وقد أخطأت الحكومة طبقا لها بطلب إعادة المداولة لأن هذا المجلس أصدر قرارا بتصويت جماعي بحذف المادة ومن ثم لا يجوز للحكومة أن تطلب إعادة المداولة في مادة محذوفة” وصفق بعض الأعضاء وهو ما آثار غضب رئيس البرلمان قائلا لهم “محدش يصقف”.
وأضاف عبد المنعم ” طلب إعادة المداولة يكون في مادة منظورة .. وعلى الحكومة أن تدلني على النص اللائحي الذي استندت إليه في طلب إعادة المداولة”.
وعقب رئيس المجلس قائلا: “هذا كلام غير صحيح من الناحية اللائحية وهناك فرق بين إعادة المناقشة والمداولة ، فالأولى تتم في ذات الجلسة أما المداولة فتتم قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون ، وكتب القانون الدستوري التي تدرس لطلاب السنة الأولى في كلية الحقوق تفرق بينهم”.
وتابع: المادة 172 تفيد بأنه يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد القانون سواء حذفت أم لا.
واستطرد قائلا: لا يمكن أن أقع في الخطأ اللائحي.
-
السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة المملكة ...Tue, 09 May 2017 10:51:51 GMT
-
النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:47:42 GMT
-
إحالة مقاول بالسويس للمحاكمة بتهمة النصب بـ 2 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول، وحصوله على نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول. وكان ...Tue, 09 May 2017 10:26:56 GMT
-
الاسكان التعاوني يفتح باب الحجز فى 5 مدن جديدة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الأحد المقبل، لإقامة مشروعات سكنية ...Tue, 09 May 2017 09:17:33 GMT
-
عين الحسود تطارد بطلات مسلسلات رمضان
لاحقت حالة من عدم الحظ بطلات مسلسلات رمضان فإحداهن أصيبت في عينها ، وأخرى مكثت في المستشفى 5 أيام . ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي “انستجرام”، ...Tue, 09 May 2017 08:54:33 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف مفاجئ
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل “مفاجئ”، مشيرا إلى أنه أكتشف ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها - محيط
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية.Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على ...Tue, 09 May 2017 06:47:23 GMT