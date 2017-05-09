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بث مباشر.. الأهلي والتعاون ولخويا في مواجهات دوري أبطال آسيا
الاهلي الاماراتي - التعاون السعودي

بث مباشر.. الأهلي والتعاون ولخويا في مواجهات دوري أبطال آسيا

2017-05-09 16:58:37
محيط

الآن مباريات دور المجموعات  دوري أبطال أسيا في المرحلة السادسة والأخير من دور المجموعات، والتي سيتم التعرف من خلالها على الأندية المتأهلة إلى مباريات الدور القادم من البطولة الأسيوية.

لخويا القطري - الفتح السعودي

الأهلي الإماراتي - لوكوموتيف طشقند الباكستاني

التعاون السعودي - استقلال طهران

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