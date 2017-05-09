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طارق يحيي يرفض تدريب المنتخب المصري
طارق يحيي مع الحكام

طارق يحيي يرفض تدريب المنتخب المصري

2017-05-09 16:46:27

أكد طارق يحيى المدير الفني السابق لطلائع الجيش أنه كان مرشحا ليكون المدرب العام لمنتخب مصر وعرض عليه المنصب و وافق و لكن عند علمه بأن شوقي غريب سيكون المدير الفني للمنتخب رفض بسبب تقارب العمر و الخبرة.

وأضاف يحيى في تصريحات لبرنامج “الكرة في ملعبك ” مع خالد الغندور عبر اثير”شعبي اف ام ” أنه عندما وافق على تدريب المنتخب كان مازال البحث جاريا عن مدير فني أجنبي و لكن تم الاستقرار أخيرا على شوقي غريب .

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