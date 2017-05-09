أكد طارق يحيى المدير الفني السابق لطلائع الجيش أنه كان مرشحا ليكون المدرب العام لمنتخب مصر وعرض عليه المنصب و وافق و لكن عند علمه بأن شوقي غريب سيكون المدير الفني للمنتخب رفض بسبب تقارب العمر و الخبرة.

وأضاف يحيى في تصريحات لبرنامج “الكرة في ملعبك ” مع خالد الغندور عبر اثير”شعبي اف ام ” أنه عندما وافق على تدريب المنتخب كان مازال البحث جاريا عن مدير فني أجنبي و لكن تم الاستقرار أخيرا على شوقي غريب .