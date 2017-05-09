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الإفراج عن 3 ضباط بقسم الهرم لاتهامهم بتعذيب شاب حتى الموت
محاكمة ـ محكمة‎

الإفراج عن 3 ضباط بقسم الهرم لاتهامهم بتعذيب شاب حتى الموت

2017-05-09 16:30:32
أ ش أ

أخلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين سبيل 3 ضباط بقسم شرطة الهرم بضمان وظيفتهم في اتهامهم بتعذيب مجند حتي الموت بعد استئناف دفاعهم علي قرار المحكمة باستمرار حبسهم 45 يوما الصادر من محكمة الجيزة.

وأنهى الضباط إجراءات إخلاء سبيلهم وتم الإفراج عنهم منذ قليل.

وكانت أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بحبس الضباط الثلاثة بعدما أجرت تحقيقات موسعة في القضية ومناظرة لجثة الشاب التي أسفرت عن إصابته بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسد وباستدعاء الضباط في جلسات متتالية انتهت إلى اتهام 3 ضباط باحتجاز المجني عليه دون وجه حق لمناقشته بعد الاشتباه به كمتهم بقتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية.

واستدعت النيابة الضباط الثلاثة وأجرت معهم تحقيقات مطولة وتمت مواجهتهم بكاميرات المراقبة داخل القسم واقوال عدد من المحجوزين الذين أكدوا احتجاز المجني عليه برفقتهم وبعرض نتائج التحقيقات علي النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بحبس الضباط علي ذمة التحقيقات باتهامات التعذيب البدني والاحتجاز دون وجه حق.

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