أعلن وزير الاستخبارات الإيرانى محمود علوى ضبط عبوات ناسفة مصنعة يدويًا من خلية كان تستهدف الإخلال بالانتخابات الرئاسية التى ستجرى يوم 19 مايو الجارى.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية، عن علوى قوله : ” قبل عدة أيام ضبطت عدة عبوات ناسفة مصنعة يدويًا فى منزل اتخذته عناصر مخربة وكرًا لهم فى محافظة البرز غرب طهران للقيام بأعمال عنف خلال أيام الانتخابات”.

وأضاف : “لقد ضبطنا كذلك ملابس مكتوب عليها شعارات سياسية مثل “وداعا حكومة فلان” أو “نحن لا نصوت لفلان” وكانت خطتهم أن يقوموا بتوزيع الآلاف من هذه التى شيرتات على الشباب للحضور فى الشوارع، ومن ثم يحرضون شباب آخرين للهجوم على هؤلاء، ليتهموا مؤيدى أى من المرشحين بالهجوم وجهزوا الكاميرات لتصوير تلك الأحداث”، معتبرًا أن هذه الممارسات مرفوضة.

وستجرى الانتخابات الرئاسية فى 19 مايو المقبل، بين المرشحين الست، وهم الرئيس حسن روحانى ونائبه إسحاق جهانجيرى، وهاشمى طبا وزير الصناعة الأسبق والذى تولى منصب نائب الرئيس خلال عهدى الرئيسين هاشمى رفسنجانى ومحمد خاتمى، وجبهة المحافظين إبراهيم رئيسى رئيس مؤسسة العتبة الرضوية بمدينة مشهد، ومحمد باقر قاليباف عمدة طهران الحالى، ومصطفى ميرساليم وزير الثقافة الأسبق، وعدد من يحق لهم التصويت فى الانتخابات يبلغ 56 مليونًا و 410 ألفًا و 234 شخصًا.