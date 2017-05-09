قرر بنك “إتش إس بي سي” HSBC إلغاء حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان الخاصة به، خارج البلاد حيث يمكن لعميل البنك الآن، استخدام كامل الحد الائتمانى لبطاقة بنك HSBC فى المشتريات بالخارج.

وقال البنك إن كروت الخصم الصادرة عن بنك HSBC مصر تم زيادة حدود المشتريات والسحب النقدى لها خارج مصر، حيث تسجل حاليًا بطاقة خصم Visa Premier 100,000 جنيه، حد الشراء فى الشهر، وبطاقة خصم Visa Advance، حد شراء شهرى 45,000 جنيه، وبطاقة خصم Visa حد شراء شهرى، 30,000 جنيه.

كان محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال إن مصرفه قرر اليوم الثلاثاء، إلغاء حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان الخاصة به، خارج البلاد حيث يمكن لعميل البنك الآن، استخدام كامل الحد الائتمانى لبطاقة بنك مصر فى المشتريات بالخارج.

وأكد رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه تم إلغاء الحد الأقصى السابق لأعلى فئة فى بطاقات الائتمان ببنك مصر والبالغ 8000 دولار، والتى تم وضعها خلال العام الماضى، حيث يمكن لعميل البنك بدءًا من اليوم الثلاثاء استخدام كامل الحد الائتمانى لبطاقة الائتمان.

وقالت مصادر مصرفية لـ”اليوم السابع”، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار تحسن موارد البنوك من العملات الأجنبية، متوقعة أن تتبعها بنوك أخرى فى هذا الإجراء خلال الفترة القادمة.

كان “اليوم السابع” انفرد على مدار الأسابيع الماضية بإلغاء حدود بطاقات الائتمان لبنكى “التجارى الدولى” و”الأهلى المصرى”.

جدير بالذكر، إنه على مدار الشهور الماضية قامت البنوك العاملة فى السوق المحلية بتخفيف تدريجى لقيود حدود استخدام البطاقات – خصم وائتمان والمدفوعة مقدمًا - خارج مصر، مع تحسن مستوى السيولة بالعملة الأجنبية داخل القطاع المصرى، للقيام بعمليات المشتريات للبطاقات الصادرة عن حسابات بالجنيه المصرى وفى أعقاب تعويم العملة المحلية.

كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

