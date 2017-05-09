بنك "HSBC" يلغي حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر2017-05-09 16:35:58
قرر بنك “إتش إس بي سي” HSBC إلغاء حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان الخاصة به، خارج البلاد حيث يمكن لعميل البنك الآن، استخدام كامل الحد الائتمانى لبطاقة بنك HSBC فى المشتريات بالخارج.
وقال البنك إن كروت الخصم الصادرة عن بنك HSBC مصر تم زيادة حدود المشتريات والسحب النقدى لها خارج مصر، حيث تسجل حاليًا بطاقة خصم Visa Premier 100,000 جنيه، حد الشراء فى الشهر، وبطاقة خصم Visa Advance، حد شراء شهرى 45,000 جنيه، وبطاقة خصم Visa حد شراء شهرى، 30,000 جنيه.
كان محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال إن مصرفه قرر اليوم الثلاثاء، إلغاء حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان الخاصة به، خارج البلاد حيث يمكن لعميل البنك الآن، استخدام كامل الحد الائتمانى لبطاقة بنك مصر فى المشتريات بالخارج.
وأكد رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه تم إلغاء الحد الأقصى السابق لأعلى فئة فى بطاقات الائتمان ببنك مصر والبالغ 8000 دولار، والتى تم وضعها خلال العام الماضى، حيث يمكن لعميل البنك بدءًا من اليوم الثلاثاء استخدام كامل الحد الائتمانى لبطاقة الائتمان.
وقالت مصادر مصرفية لـ”اليوم السابع”، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار تحسن موارد البنوك من العملات الأجنبية، متوقعة أن تتبعها بنوك أخرى فى هذا الإجراء خلال الفترة القادمة.
كان “اليوم السابع” انفرد على مدار الأسابيع الماضية بإلغاء حدود بطاقات الائتمان لبنكى “التجارى الدولى” و”الأهلى المصرى”.
جدير بالذكر، إنه على مدار الشهور الماضية قامت البنوك العاملة فى السوق المحلية بتخفيف تدريجى لقيود حدود استخدام البطاقات – خصم وائتمان والمدفوعة مقدمًا - خارج مصر، مع تحسن مستوى السيولة بالعملة الأجنبية داخل القطاع المصرى، للقيام بعمليات المشتريات للبطاقات الصادرة عن حسابات بالجنيه المصرى وفى أعقاب تعويم العملة المحلية.
كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
-
السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة المملكة ...Tue, 09 May 2017 10:51:51 GMT
-
النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:47:42 GMT
-
إحالة مقاول بالسويس للمحاكمة بتهمة النصب بـ 2 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول، وحصوله على نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول. وكان ...Tue, 09 May 2017 10:26:56 GMT
-
الاسكان التعاوني يفتح باب الحجز فى 5 مدن جديدة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الأحد المقبل، لإقامة مشروعات سكنية ...Tue, 09 May 2017 09:17:33 GMT
-
عين الحسود تطارد بطلات مسلسلات رمضان
لاحقت حالة من عدم الحظ بطلات مسلسلات رمضان فإحداهن أصيبت في عينها ، وأخرى مكثت في المستشفى 5 أيام . ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي “انستجرام”، ...Tue, 09 May 2017 08:54:33 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف مفاجئ
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل “مفاجئ”، مشيرا إلى أنه أكتشف ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها - محيط
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية.Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على ...Tue, 09 May 2017 06:47:23 GMT