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إحباط محاولة اغتيال نائب رئيس جنوب السودان
رئيس جنوب السودان

إحباط محاولة اغتيال نائب رئيس جنوب السودان

2017-05-09 16:26:40

أطلق مسلحون النار على موكب يقل نائب رئيس جنوب السودان “تابان دينق قاي” اليوم /الثلاثاء/ ما أسفر عن إصابة 3 حراس شخصيين.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان جاكوب أكيش - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن قاي لم يصب بأذى في الهجوم، موضحا أن المسلحين أقاموا كمينا على طريق سريع يربط بين العاصمة جوبا ومدينة بور، ليستهدفوا الموكب لحظة مروره.

يذكر أن جنوب السودان يشهد منذ سنوات نزاعا مسلحا أسفر عن سقوط مئات القتلى وتشريد عشرات الآلاف.

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