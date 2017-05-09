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خبير اقتصادي: حوافز قانون الإستثمار جيدة لكنها تفتح أبوابا للفساد
ابو بكر الديب

خبير اقتصادي: حوافز قانون الإستثمار جيدة لكنها تفتح أبوابا للفساد

2017-05-09 16:22:08
خاص: محيط

أكد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، أن قانون الإستثمار الجديد سيلعب دورا مهما فى خلق فرص تمويلية أمام البنوك الاستثمارات، و توظيف فائض السيولة لدى البنوك، ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر.

وقال الديب: إن حوافز الاستثمار في القنون الجديد، وخاصة المزايا الضريبية الممنوحة للمستثمرين جيدة، لكن يجب وضع ضوابط لها حتي لا تفتح بابا للفساد، واذا ما تم استخدامها بمهنية فإن من شأنها ان تفتح بابا واسعا لزيادة الاستثمارات الأجنبية واقامة مشروعات جديدة في مناطق الصعيد وسيناء والوادي الجديد، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب مما يزيد من معدلات الانتاج والتصدير وتساهم في تحقيق التنمية.

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