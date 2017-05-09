قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تضم 1.7 مليون موظف، منهم 1.2 مليون يتعاملون مع الراتب على أنه “معونة اجتماعية”، لافتا إلى أن تصرفات وعقليات هؤلاء الموظفين ليست عقليات موظفين يؤدون عملهم للحصول على رواتبهم، وإنما يتعاملون بمبدأ أنهم يحصلون على معونات ويريدون علاوة فوق المعونة.

ولفت “شوقى”، فى كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة الدكتور جمال شيحة، لاستطلاع رأى الوزير بشأن قانون التعليم الجديد، وعرض مطالبه بالموازنة العامة 2017/ 2018، إلى أنه كوزير لا يستطيع معاقبة المقصر من الموظفين، متابعا: “اللى يعمل مصيبة كبيرة ممكن أنقله كأقصى عقوبة ولا أستطيع فصله، ممكن تقعد فى الوزارة 10 ساعات، لن تسمع حديثا عن التربية والتعليم، الحديث بين الموظفين عن العلاوات والنقل والحوافز فقط”.