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الزمالك يطبع 6 آلاف تذكرة للقاء كابس يونايتد
الزمالك

الزمالك يطبع 6 آلاف تذكرة للقاء كابس يونايتد

2017-05-09 16:31:26
محيط - أحمد عبد الخالق

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على طبع 6 آلاف تذكرة لمباراة الزمالك أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوى بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك كابس يونايتد يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة الأولي لدور 16 فى دوري أبطال أفريقيا‫.
اللقاء الذي سيقام علي ملعب برج العرب.
وقرر مجلس الزمالك تخصيص ألف تذكرة كدعوات يتم توزيعها بالمجان في حين سيتم بيع 5 آلاف تذكرة لأعضاء الجمعية العمومية لم تحدد قيمتها المادية بعد.

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