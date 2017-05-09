عقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ظهر اليوم /الثلاثاء/ جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد الرسمي المرافق له على هامش زيارته الرسمية الحالية للكويت.

وترأس الجانب الكويتي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين وعن الجانب التركي ترأس المباحثات الرئيس رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين في الحكومة التركية.

وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت بالجمهورية التركية والرغبة الصادقة بتعزيز هذه العلاقات والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الى آفاق أرحب لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي والمشاريع التنموية الحيوية الكبرى للاسهام في تطوير التعاون بين البلدين والاستفادة من توفير الفرص المجدية للاستثمار كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

و أقام أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بقصر بيان مأدبة غداء على شرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد الرسمي المرافق له.