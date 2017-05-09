سائق يدهس بطل طواف فرنسا «متعمدا» ويكمل طريقه2017-05-09 16:29:55
تعرض الدراج البريطاني كريس فروم بطل طواف فرنسا الدولي، خلال تمارينه في جنوب فرنسا، لحادث دهس متعمد من قبل سائق أدى إلى سقوطه.
ونشر فروم، الفائز بالنسختين الأخيرتين من الطواف الأشهر عالميا، عبر حسابه على موقع “تويتر”، صورة لدراجته المتضررة، مشيرا الى أنه لم يتعرض في هذا الحادث المتعمد الى الأذى وبأن سائق السيارة أكمل طريقه دون أن يطمئن عليه.
أضاف “لقد تعرضت للتو لحادث دهس متعمد من قبل سائق غير صبور لحق بي حتى الرصيف!”، مؤكدا “لحسن الحظ لم أتعرض للأذى. الدراجة تضررت بالكامل. السائق تابع طريقه!”.
وورد على الصورة أنها التقطت في بوسولاي قرب منزل فروم بموناكو.
ويدافع فروم عن ألوان فريق “تيم سكاي” البريطاني وهو سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بطلا لطواف فرنسا الدولي اعتبارا من 1 يوليو حيث سينطلق السباق الشهير من مدينة دوسلدورف الألمانية.
وكشف “تيم سكاي” أن فروم، الفائز بالسباق الفرنسي أعوام 2013 و2015 و2016، عاد الى منزله لإحضار دراجته الاحتياطية وأكمل تمارينه بعد الحادثز
ولم يرد أي تعليق مباشر من الشرطة الفرنسية بشأن الحادث الذي تعرض له الدراج البالغ 31 عاما.
وكانت رياضة الدراجات الهوائية خسرت الشهر الماضي الدراج الايطالي ميكيلي سكاربوني، بطل طواف ايطاليا “جيرو” لعام 2011، بعدما صدمته شاحنة خلال حصة تدريبية.
وكان دراج فريق “استانا”، البالغ 37 عاما، يستعد لخوض طواف ايطاليا الذي انطلق في 5 مايو الحالي. وتوج سكاربوني بطواف ايطاليا عام 2011 بعد تجريد كونتادور من اللقب بسبب المنشطات.
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