اعلنت وزارة التخطيط المصرية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف رفع الطاقة التخزينية لصوامع القمح إلى 3.13 مليون طن في 2017-2018 من 1.528 مليون طن في 2015-2016.

وأضافت الوزارة، في بيان أن مصر تعمل على تطوير منظومة التخزين لديها من خلال “توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل إلى تسعة ملايين طن سنويا”، بحسب وكالة “أونا”.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم لكنها تتطلع لتعزيز طاقتها التخزينية لتكوين احتياطيات استراتيجية من الحبوب. وتشتري مصر في العادة نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق العالمية وتستخدم خليطا من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم.

وقالت وزارة التخطيط، إن الحكومة تستهدف زيادة الانتاج المحلي من السكر إلى 1.011 مليون طن في 2017-2018 من نحو 931 ألف طن في 2015-2016 دون أن تذكر تفاصيل عن أنواع السكر المستهدفة.