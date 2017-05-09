قضت الدائرة 171 استئناف أسرة عالى، برئاسة المستشار محمود سلامة وعضوية المستشارين صالح خليفة وإسماعيل خليفة، وأمانة سر محمد الدماصى اليوم الثلاثاء، باستدعاء الفنان حسين فهمى لأداء اليمين الحاسمة للمرة الثانية بشأن قيمة مؤخر الصداق الذى وعد به طليقته الفنانة لقاء سويدان عند زواجه وحددت لذلك جلسة 8 يونيو المقبل.

وكانت الفنانة لقاء سويدان قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، وطالبت فيها بإلزام طليقها الفنان حسين فهمى برد مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة مؤخر صداقها، إلا أن دعواها رفضت بسبب عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود الذين استعانت بهم الفنانة ﻹثبات صحة ادعائها، وعدم اعتدادها بالمستند الذى قدمته إليها “سويدان” لتقدير قيمة مؤخر صداقها، وكان عبارة عن ورقة تفيد بتحصل ابنة عمها على 100 ألف دوﻻر كمؤخر صداق عند زواجها مبررة ذلك بأن الظروف المعيشية فى لبنان تختلف تماما عن مصر فاستأنفت الحكم.

يذكر أن “سويدان” سبق وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم تطالب فيها طليقها الفنان حسين فهمى بتسديد مبلغ قدره 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أن الفنان امتنع أربع مرات عن السداد رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة وأخذ يماطل، ما دفع “سويدان” إلى الحجز على أمواله، وبعد أكثر من عام ونصف العام فى محاكم الأسرة تمكنت الفنانة من صرف مبلغ نفقة متعتها وعدتها، من فرع البنك الأهلى بالقرية الذكية، وبناءً على عقد الاتفاق الذى تم توثيقه فى 30 أغسطس 2015 فى اجتماع جمع بين محاميها محمود الحلوانى ومحامى” فهمى” بحضور مدير قطاع الشئون القانونية البنك الأهلى.