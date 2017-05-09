محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية2017-05-09 15:35:32
تفقد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء عددا من لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية، في ثاني أيام الامتحانات، حيث أدى التلاميذ الامتحان في مادتي الرياضيات والتربية الدينية.
وزار المحافظ، لجان مدارس الأهرام للتعليم الأساسي بمساكن الضباط بالرماية، والقومية العربية بإمبابة، وفاطمة الزهراء الابتدائية بالوراق.
وأطمأن المحافظ على مستوى الامتحان، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أي شكوى من الطلاب.
كما قام المحافظ بتوزيع عصائر و مياه معدنية مثلجة على الطلاب، أثناء تأدية الامتحان، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، مطالباً بتوفير كافة وسائل الراحة والرعاية الصحية خلال الامتحانات.
وشدد الدالي على تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، ورفع أي باعة جائلين أو إشغالات، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان بدوريات ثابتة ومتحركة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات بديوان عام المحافظة على اتصال دائم بغرفة مديرية التربية والتعليم لتلقى أي شكوى أو بلاغات.
رافق المحافظ محمد عبد الهادي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومنير أنور رئيس حي شمال الجيزة، وسامي الخواجة القائم بأعمال رئيس حي الوراق.
ومن جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم أنه لم ترد أي شكاوى من امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية، وجاء امتحان الرياضيات والتربية الدينية في اليوم الثاني في مستوى الطالب المتوسط.
وأوضح عبد الهادي أن عدد الطلبة في الشهادة الابتدائية بالجيزة يبلغ 161 ألفا و801 موزعين على 794 لجنه.
ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان غداً الأربعاء، في مادتي العلوم واللغة الأجنبية، وتختتم الامتحانات يوم الخميس، بمادة الدراسات الاجتماعية.
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