تتناول حلقة هذا الأسبوع من برنامج “قابل للنقاش” على شاشة تلفزيون دبي، فوز إيمانويل ماكرون بسباق الإليزيه، بعد منافسة شرسة مع التيار الجارف لليمين المتطرف، الذي بات رقماً صعباً في معادلة السياسة الفرنسية، مقابل تراجع جل قوى اليمين واليسار التقليديين.

وتناقش الحلقة مجمل العراقيل التي قد تعترض تنفيذ الرئيس الجديد لبرنامجه الانتخابي، وحاجته الماسة، في الانتخابات التشريعية المزمعة في شهر يونيو المقبل، لأغلبية برلمانية مريحة، أو ائتلافٍ قوي، يسهّل عليه تطبيق وعوده الانتخابية بدون عراقيل في البرلمان من طرف المعارضة.

وتبحث الحلقة أيضاً مجمل توجهات سيد الإليزيه الجديد، وخلفياتها الأيديولوجية، وتأثيرها على مواقفه الخارجية، على مستوى القارة العجوز من جهة، وعلى منطقة الشرق الأوسط وأزماتها من جهة ثانية.

يبث برنامج “قابل للنقاش” على شاشة تلفزيون دبي، مساء كل أربعاء الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:30 بتوقيت غرينتش، والإعادة صباح الخميس الساعة: 05:00 ومنتصف النهار، وصباح الجمعة الساعة: 03:00، والساعة: 13:55 بتوقيت الإمارات. وهو من إعداد وتقديم الإعلامية التونسية نوفر رمول.