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رئيس "النواب" يبحث مع سفير الأردن بالقاهرة تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات
الدكتور علي عبد العال

رئيس "النواب" يبحث مع سفير الأردن بالقاهرة تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات

2017-05-09 15:33:00
أ ش أ

بحث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر علي العايد، تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
وأكد عبد العال - بحسب بيان لمجلس النواب - على روابط الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية التنسيق بين الدول العربية في الوقت الذي تواجه فيه الأمة العربية تحديات خطيرة.
كما دعا عبد العال - خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مجلس النواب - إلى التنسيق بين البرلمانات العربية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية لخدمة قضايا الأمة العربية.
ومن جانبه، أكد سفير الأردن على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشدداً على الدور المحوري الذي يلعبه البلدان الشقيقان في خدمة قضايا الأمة العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

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