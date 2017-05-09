باسل السيسي: أزمة لشركات السياحة في حجوزات الفنادق2017-05-09 15:32:53
حذر باسل السيسي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، من أن تأخر إصدار ضوابط الحج السياحي سيؤدي إلى حدوث أزمة كبيرة لشركات السياحة المصرية والتي لم تتعاقد حتى الآن على فنادق إقامة الحجاج بمكة والمدينة المنورة، بسبب قيام جميع دول العالم بالحجز لحجاجها منذ عدة أشهر، فضلا عن عودة ال20% من حصة تأشيرات الحج لكل دولة هذا العام والتي خفضتها السعودية خلال ال3 سنوات الماضية بسبب التوسعات، ما أدى إلى زيادة أسعار تلك الفنادق بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%.
وأضاف السيسي،في تصريحات صحفية، أن شركات السياحة تواجه مشكلتين حاليا الأولى هي كيفية الحصول على فنادق خالية حاليا تتوافق مع ضوابط الحج التي لم تعتمد حتى الآن وتتناسب مع كل مستوى على حدة، والثانية في حال وجود تلك الفنادق فإن أسعارها ستكون مرتفعة نظرا للحجز المتأخر وهو ما سيؤدي إلى مطالبة الشركات برفع أسعار البرامج.
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