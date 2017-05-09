أكد النادي الإسماعيلي غياب لاعب الفريق محمود متولي عن مباراة الإسماعيلي المقبلة أمام “المقاولون العرب” ضمن منافسات الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف.

ويلعب الإسماعيلي مع المقاولون العرب يوم 19 مايو الجاري في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من عمر الدوري، حيث تأكد غياب محمود متولي عن اللقاء بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال لقاء الإسماعيلي الماضي أمام طنطا.

ونجح الإسماعيلي في الفوز على طنطا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأخير أول أمس، حيث سجل هدف الفريق الأصفر لاعبه محمود متولي، ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 40 نقطة في المركز السابع بجدول الدوري.