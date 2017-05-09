 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 03:30 مساءً
روابط سريعة
"العليا للحج السياحي": فتح باب التقدم للمواطنين مطلع الأسبوع المقبل
حجاج ـ الحج ـ وقفة عرفات‎

"العليا للحج السياحي": فتح باب التقدم للمواطنين مطلع الأسبوع المقبل

2017-05-09 15:30:21

كشف مصدر مسؤول باللجنة العليا للحج السياحي، عن فتح باب التقدم أمام المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي، مطلع الأسبوع المقبل، ولمدة شهر على أن تجرى القرعة العلنية بعدها بأسبوع لاختيار 36 ألف مواطن لأداء الحج هذا العام.

وأكد أن يحيى راشد وزير السياحة، وعد باعتماد ضوابط الحج، الخميس المقبل.

وأضاف المصدر، أن أسعار برامج الحج السياحي المستوى البري والاقتصادي طيران هذا العام أقل من الأسعار التي أعلنتها وزارة الداخلية لحج القرعة، والتي بلغت نحو 65 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الخدمات التي يتحصل عليها حاج السياحة أكبر من نظيراتها المقدمة لحجاج القرعة والجمعيات الأهلية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3