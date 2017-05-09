كشف مصدر مسؤول باللجنة العليا للحج السياحي، عن فتح باب التقدم أمام المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي، مطلع الأسبوع المقبل، ولمدة شهر على أن تجرى القرعة العلنية بعدها بأسبوع لاختيار 36 ألف مواطن لأداء الحج هذا العام.

وأكد أن يحيى راشد وزير السياحة، وعد باعتماد ضوابط الحج، الخميس المقبل.

وأضاف المصدر، أن أسعار برامج الحج السياحي المستوى البري والاقتصادي طيران هذا العام أقل من الأسعار التي أعلنتها وزارة الداخلية لحج القرعة، والتي بلغت نحو 65 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الخدمات التي يتحصل عليها حاج السياحة أكبر من نظيراتها المقدمة لحجاج القرعة والجمعيات الأهلية.