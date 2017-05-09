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إحالة رئيس لجنة امتحانات و4 مراقبين وملاحظين بالشرقية للتحقيق لإهمالهم في العمل
وزارة التربية والتعليم في مصر

إحالة رئيس لجنة امتحانات و4 مراقبين وملاحظين بالشرقية للتحقيق لإهمالهم في العمل

2017-05-09 15:30:37
أش أ

قرر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية هشام السنجرى إحالة رئيس لجنة امتحان الشهادة الابتدائية بمدرسة الدوامة الإبتدائية بفاقوس و4 من المراقبين والملاحظين إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم لإهمالهم فى عملهم الأمر الذى ترتب عليه عدم انضباط اللجان مع استبعاد 3 منهم من أعمال الامتحانات .
كان وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية الدكتور السيد بسيونى قد قام بالمرور الميداني على عدد من لجان امتحان الشهادة الإبتدائية للتأكد من انضباط العمل بها، وأثناء مروره بمدرسة الدوامة الابتدائية بمركز فاقوس، لاحظ عدم انضباط اللجنة وعدم قيام رئيس اللجنة والمراقب الاول بالتشديد على الملاحظين لتحقيق الإنضباط وتكافؤ الفرص بين التلاميذ ، فأعد مذكرة بذلك وتم رفعها لوكيل أول الوزارة والذي اتخذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بالتعليمات .
وفى السياق، ساد الهدوء جميع لجان امتحان الشهادة الابتدائية ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى حولى صعوبة امتحان مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية ولم يتم ضبط أي حالات غش .

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