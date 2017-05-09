قال أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، أن مهمة تحقيق الشراكة بين دول أفريقيا تقع على عاتق القطاع الخاص خلال القرن الحادي والعشرين، بعد أن كانت مهمة الحكومات خلال القرن الماضي.

وأضاف موسى، خلال مشاركته في مؤتمر “مصر في قلب أفريقيا” الذي ينظمه مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية في مصر اليوم الثلاثاء، أن مستقبل أفريقيا قائم على تحقيق المصلحة الاقتصادية المشتركة التي تعزز حياة شعوب القارة، وهو الدور الذي يمكن للقطاع الخاص في دول أفريقيا تحقيقه في مختلف المجالات.

وأكد موسى أن العضوية المصرية في أفريقيا لم تتوقف أبدا في حياة مصر الحديثة كلها، موضحا أن هناك شركات مصرية لعبت دورا كبيرا​ في تنمية عدد كبير من دول أفريقيا على مدار سنوات طويلة.

وذكر أن الدستور المصري ينص على هوية مصر العربية والأفريقية، كما أشار الرئيس السيسي من قبل إلى انتماء ثالث لمصر وهو حوض البحر المتوسط، وبالتالي فإن مصر تعمل دائما على تعزيز علاقاتها على الساحات الثلاث بحكم الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة على كافة الأصعدة.