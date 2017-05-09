قال مصدر رسمى باللجنة العليا للحج السياحى إن اللجنة عقدت اجتماعا مع مؤسسة الطوافة، التي أبلغتها بتغير الأسعار نتيجة زيادة أسعار الخدمات داخل المملكة العربية السعودية، على أن تتلقى اللجنة التي تفاوضت مع مؤسسة الطوافة بقيادة محمد شعلان، وكيل وزارة السياحة، الأسعار النهائية خلال أيام.

وتوقع المصدر زيادة أسعار خدمات الطوافة التي تقدم للحجاج بنسبة تتجاوز 15%.

وقال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن أسعار برامج الحج السياحى ستشهد زيادة تتراوح بين 80 و90% مقارنة بأسعار الموسم الماضى.

وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات صحفية، أن أسعار الفنادق في مكة تشهد زيادة تبلغ 20% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة عودة نسبة ال20% التي تم خفضها من حصة الحج أثناء توسعة الحرم، وكذلك عودة الحجاج الإيرانيين، الأمر الذي رفع الطلب على السكن.

وتابع «عبدالعال» أنه من المتوقع أن تزيد نسب الإقبال على برامج الحج البرى والاقتصادى أكبر من حجم الإقبال على برامج «4 و5» نجوم. واتفق معه ناصر ترك، مستشار وزير السياحة، بشأن زيادة الأسعار، متوقعاً أن تصل أسعار برامج الحج السياحى 4 نجوم إلى 90 ألف جنيه، وأن تبدأ فئة ال5 نجوم من 100 ألف جنيه.