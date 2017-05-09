أعلن صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات عن حاجته لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للشئون الادارية بالقطاع الاداري ومقره الإسكندرية (مؤهل تجارى عال و خبرة 16 عاما أو مؤهل تجاري متوسط وخبرة 23 عاما)

و قد ذكر أن أقصى موعد للتقديم هو 25/5/2017 على بريد 236 القاهرة.

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