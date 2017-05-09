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مباحثات بين بوتين ونظيره الفلسطيني في سوتشي بعد غد
بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس ‎

مباحثات بين بوتين ونظيره الفلسطيني في سوتشي بعد غد

2017-05-09 15:27:22
أ ش أ

أكد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في سوتشي بعد غد الخميس، حيث يبحثا شؤون التسوية بالشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن بيان للمكتب الصحفي للكرملين القول إنه “ستجري يوم 11 مايو مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي يقوم بزيارة عمل الى روسيا”.

وأكد المكتب الصحفي أنه من المقرر خلال اللقاء التركيز على قضايا التسوية في الشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية.

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