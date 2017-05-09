الفقي: لا يوجد تعارض بين الثفافة المصرية والإفريقية2017-05-09 15:24:39
قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إنه لا يوجد تعارض بين الثقافة المصرية العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن ثلثي العرب يعيشون في إفريقيا.
وأكد الفقي - خلال كلمته في مؤتمر “مصر في القلب الإفريقي” الذي نظمته الجامعة البريطانية اليوم الثلاثاء - أن مصر لم تغفل أبدا دورها الإفريقي، وهو ما ظهر جليا في اهتمام وزارة الخارجية باختيار سفراء تلك الدول بعناية شديدة.
وتابع أن الدور الإفريقي ليس شيء نقرره حيث نشاء ونتركه حيث نشاء، فالدور الافريقي هو عمق وهو ما يذكره التاريخ منذ عهد الفراعنة، مضيفا أن فكرة وحدة وادي النيل مسيطرة قبل أن تستقر فكرة الوحدة العربية، فالعلاقات مع إفريقيا حتمية وأساسية وليست ترفا نستخدمه عند الظروف.
وقال الفقي إن الرئيس الأسبق حسني مبارك امتنع عن التواصل مع إفريقيا بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا، لكن هذا لم يمنع السلك الدبلوماسي المصري من التواصل مع القارة الإفريقية، بالإضافة إلى كافة أجهزة الدولة ومجتمعها المدني وهيئاتها الاقتصادية.
وأوضح أن الجامعة البريطانية بمجلس أمنائها تسعى دائما لاستمرار إفريقيا في قلب الجامعة، حيث تم منح العديد من طلاب دول حوض النيل منح دراسية تحت رئاسة رئيس الجامعة.
وأضاف “الرئيس السيسي قام في بداية فترة رئاسته بزيارة متعددة لدول أفريقية، فإفريقيا على قمة أولويات الدولة المصرية في كل الظروف والقضية ليست مصالح ولكنها انتماء بالدرجة الأولى، والحضارة الفرعونية هي حضارة إفريقية بالدرجة الأولى وتعودنا أن تفد إلينا رياح الحضارة التنوير والتقدم من الجنوب عكس كثير من المناطق في دول العالم”.
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