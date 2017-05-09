محافظ الإسكندرية: مصر حريصة على تنفيذ التزاماتها الدولية2017-05-09 15:23:13
أكد محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، حرص مصر على تطبيق وتنفيذ كافة التزاماتها الدولية بشأن صون وحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط، لما له من مكانة اجتماعية وثقافية واقتصادية بين دول حوض المتوسط على مر التاريخ.
وقال المحافظ - خلال افتتاحه لفعاليات الاجتماع الثالث عشر لنقاط اتصال بروتوكول المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي للبحر المتوسط بمشاركة ممثلين لدول حوض البحر المتوسط اليوم الثلاثاء- إن الإسكندرية تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف حماية البيئة البحرية من خلال الجهات العلمية والحكومية، مثل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجامعة الإسكندرية، والأكاديمية البحرية للتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة المصرية لحماية الشواطئ.
وأضاف أن تلك الجهات العلمية والحكومية، تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ وتطبيق بروتوكولات صون وحماية البحر المتوسط.
وأوضح سلطان أن إتاحة الفرصة من خلال التعاون مع مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة بالإسكندرية للتعرف على أنشطته وأهدافه في مجال حماية التنوع البيولوجي في البحر المتوسط، تتضمن تقديم المساعدة الفنية لدول البحر المتوسط من أجل إنشاء المحميات البحرية وحسن إدارتها، علاوة على دراسة أهم الأنواع والبيئات البحرية والساحلية في البحر المتوسط، واقتراح تدابير عملية لحمايتها وصونها، ودراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وترشيد الاستغلال المستدام للثروات البحرية، وبناء القدرات.
وأشاد بانعقاد هذا الاجتماع الهام بالإسكندرية، والذي ستستمر أعماله على مدى أربعة أيام، لمناقشة الأنشطة المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي بالبحر المتوسط، متمنيا أن يحظى الاجتماع بنجاح كبير، وخروجه بتوصيات هامة للعمل على تنفيذها في مصر، داعيا جميع الحضور لاستغلال الفرصة لزيارة المدينة والتعرف على معالمها الأثرية والثقافية والحضارية، والتي من أهمها مكتبة الإسكندرية ومتحف الأحياء البحرية.
وفي سياق آخر، وجه محافظ الإسكندرية، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بضرورة استعادة هيبة الدولة والقضاء على التعديات، والتعامل بكل قوة و حزم مع المخالفين والمتعدين على الطريق العام، و المتسببين في إعاقة حركة المرور والمارة.
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، شن حي المنتزه أول حمله مكبره لإزالة الإشغالات و التعديات بمنطقة العوايد، بقيادة اللواء خالد حسن مرسى رئيس حي المنتزه أول، تحت إشراف وحضور اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، تم خلالها إزالة كافة التعديات و الإشغالات بالعوايد، وتحت كوبري العوايد، وتم تنظيف الشوارع من المخلفات.
كما شن حي المنتزه، حمله أخرى لإزاله إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع الجيش بمنطقة العصافرة قبلي، وتم فتح شارع 12 من شارع الجيش الذي تم غلقه بفرش الباعة الجائلين، إضافة إلى إزالة الحواجز الحديدية وجميع الإشغالات بشارع ملك حفني أمام 73 شارع حسن رفعت وشارع عبد السلام عارف أمام شارع عزبه السيوف بسيدي بشر بحري، وخلف سور مدينه الضباط سيدي بشر قبلي، وتم التحفظ على جميع الإشغالات.
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