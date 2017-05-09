قالت سفيرة لاتفيا لدى مصر إيفت شولتا إن برلمان بلادها قام بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية مع البرلمان المصري، داعية مجلس النواب المصري إلى تشكيل الجانب المصري من هذه الجمعية، وفتح سفارة مقيمة لمصر في لاتفيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سفيرة لاتفيا مع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ في مقر المجلس، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.

وأكدت سفيرة لاتفيا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين باستكمال تشكيل مجلس النواب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب عبد العال - خلال اللقاء - عن سعادته بافتتاح سفارة لاتفيا في القاهرة، مؤكداً أن دولة لاتفيا لها مستقبل واعد على الصعيد العالمي.

وأشاد عبد العال بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشدداً على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين من خلال تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين البرلمان المصري وبرلمان لاتفيا.