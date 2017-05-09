واصلت البورصة المصرية نشاطها القوي لدى إغلاق تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الاجنبية ولحق بها الصناديق المصرية التي تحولت أيضا للشراء اليوم بعد موجة مبيعات خلال الجلسات الماضية، وسط تفاؤل ببيانات الاقتصاد الكلي في الموازنة الجديدة والتي أعلنتها وزارة التخطيط اليوم.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 4 مليارات جنيه ليصل إلى 669.543 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.04 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.82 في المائة ليصل إلى 12933.68 نقطة، في حين دفعت عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بمؤشرها (ايجي اكس 70) للتراجع بنسبة 0.57 في المائة، منهيا التعاملات عند 594 نقطة.

وأنهى مؤشر (إيجي أكس 100)، الأوسع نطاقا، تعاملات اليوم على تراجع بنسبة بلغت 0.12 في المائة ليسجل 1372.97 نقطة عند الاغلاق.