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"دستورية" النواب ترفض مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا
مجلس النواب

"دستورية" النواب ترفض مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

2017-05-09 15:21:18
أش أ

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع قانون مقدما من النائبة دعاء الصاوي و59 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
جاء رفض أعضاء اللجنة لمشروع القانون بعد طرحه للتصويت، حيث رفضه 19 نائبا مقابل 9 نواب طالبوا بإرساله للمحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها حياله، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.
وأشار عدد من النواب إلى أهمية عدم الصدام مع المحكمة الدستورية العليا مثلما حدث مع الهيئات القضائية، لافتين إلى ضرورة انتظار أن تتقدم المحكمة الدستورية بمشروع قانون شامل لأنها أدرى بشؤونها.

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