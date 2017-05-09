عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي (2017/ 2018) الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والجهات والهيئات التابعة لها.

يأتي هذا الاجتماع بعد يوم على إلقاء وزير المالية عمرو الجارحي البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي (2017/ 2018)، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بيان الوزارة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الذي تم خلالها إحالة البيانين للجنة المختصة لتضمينهما ضمن التقرير المقرر إعداده بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.

وتتمثل الجهات والهيئات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في (البنك المصري لتنمية الصادرات، الشركة المصرية لضمان الصادرات، المناطق الصناعية المؤهلة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، جهاز التمثيل التجاري المصري، جهاز نقطة الاتصال لشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية، صندوق تنمية الصادرات، قطاع الاتفاقات التجارية، قطاع الخدمات المركزية، قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مركز تدريب التجارة الخارجية، نقطة التجارة الدولية المصرية).