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محمد بدراوي يطالب بإنشاء «مجلس أعلى» للانتفاع من الأراضي الخاصة بالاستثمار
مجلس النواب

محمد بدراوي يطالب بإنشاء «مجلس أعلى» للانتفاع من الأراضي الخاصة بالاستثمار

2017-05-09 15:21:10

قال محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لابد من تشكيل لجنة لحل التشابكات فى أراضي الدولة الخاصة بالاستثمار، وجعل أراضي الاستثمار خاضعة لجهة واحدة بدلا من تعدد الجهات لأهميته فى نقل الاستثمار فى مصر إلى مصاف الدول المتميزة فى تقديم تسهيلات للاستثمار والمستثمرين.

وأضاف “بدراوي” خلال لقائه مع برنامج «صباحك مصرى» على فضائية «ام بى سى مصر 2»، أن وجود هيئة قابضة أو مجلس أعلى لإدارة أراضى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية يرجع جميع أراضى الدولة المصرية إلى تلك الهيئة الواحدة وهو أكبر من قانون الاستثمار فى الأهمية لما سيعمله من نقلة كبيرة فى المجتمع المصرى.

وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يمنح فرص استثمارية واعدة فى مصر ولابد أن يكون تطبيق القانون على قدر ومستوى القانون، خاصة مع تحسن المناخ الأمني فى مصر الى نسبة 95% وهو ما يبشر بوجود مستقبل استثماري كبير فى مصر خلال السنوات القادمة.

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