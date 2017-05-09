 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 03:42 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. الريال يختتم تدريباته استعدادا لأتليتكو بدوري الأبطال
مران ريال مدريد12

بالصور.. الريال يختتم تدريباته استعدادا لأتليتكو بدوري الأبطال

2017-05-09 15:27:01
محيط - أحمد عبد الخالق

أجرى فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، آخر جلسة مران له؛ استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحظيت تدريبات اليوم الثلاثاء، بمشاركة كافة اللاعبين المتاحين للملكي، باستثناء داني كارفاخال، وجاريث بيل للإصابة، وماريانو، الذي أجرى المران داخل صالة الألعاب الرياضية.

كما شارك إنزو زيدان، نجل المدرب زين الدين زيدان، ولاعب الفريق الرديف، في تدريبات الميرينجي اليوم.

كان الريال، فاز في لقاء الذهاب على ملعبه “سانتياجو برنابيو” بثلاثية بيضاء، ليضع قدمًا في نهائي التشامبيونز ليج، التي توج بلقبها 11 مرة في تاريخه.

مران ريال مدريد13

مران ريال مدريد14

مران ريال مدريد15

مران ريال مدريد10

مران ريال مدريد9

مران ريال مدريد11

مران ريال مدريد8

مران ريال مدريد7

مران ريال مدريد5

مران ريال مدريد2

مران ريال مدريد3

مران ريال مدريد6

مران ريال مدريد4

مران ريال مدريد

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3