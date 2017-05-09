أجرى فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، آخر جلسة مران له؛ استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحظيت تدريبات اليوم الثلاثاء، بمشاركة كافة اللاعبين المتاحين للملكي، باستثناء داني كارفاخال، وجاريث بيل للإصابة، وماريانو، الذي أجرى المران داخل صالة الألعاب الرياضية.

كما شارك إنزو زيدان، نجل المدرب زين الدين زيدان، ولاعب الفريق الرديف، في تدريبات الميرينجي اليوم.

كان الريال، فاز في لقاء الذهاب على ملعبه “سانتياجو برنابيو” بثلاثية بيضاء، ليضع قدمًا في نهائي التشامبيونز ليج، التي توج بلقبها 11 مرة في تاريخه.