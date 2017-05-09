أعلن مركز حميميم الروسي لتنسيق المصالحة الوطنية في سوريا اليوم /الثلاثاء/ أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة رصد 12 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح المركز - في بيان نقتله قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن منطقة ريف دمشق شهدت 3 انتهاكات لنظام وقف إطلاق نار، فيما رصدت اللاذقية 4 انتهاكات وحماة 3 انتهاكات ودرعا 2، مشيرا إلى أن الجانب التركي رصد انتهاكين اثنين في ريفي دمشق وحماة.

وأضاف البيان أن غالبية حالات إطلاق النار العشوائي رصدت في مناطق تخضع لسيطرة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين.

واعتمدت الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) مذكرة حول إنشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا لمدة 6 أشهر خلال مفاوضات أستانا التي جرت يومي 3 و4 مايو.