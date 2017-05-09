 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 03:30 مساءً
روابط سريعة
مركز حميميم الروسي: 21 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة
قصف حلب - سوريا

مركز حميميم الروسي: 21 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

2017-05-09 15:14:40
متابعات

أعلن مركز حميميم الروسي لتنسيق المصالحة الوطنية في سوريا اليوم /الثلاثاء/ أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة رصد 12 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح المركز - في بيان نقتله قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن منطقة ريف دمشق شهدت 3 انتهاكات لنظام وقف إطلاق نار، فيما رصدت اللاذقية 4 انتهاكات وحماة 3 انتهاكات ودرعا 2، مشيرا إلى أن الجانب التركي رصد انتهاكين اثنين في ريفي دمشق وحماة.

وأضاف البيان أن غالبية حالات إطلاق النار العشوائي رصدت في مناطق تخضع لسيطرة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين.

واعتمدت الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) مذكرة حول إنشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا لمدة 6 أشهر خلال مفاوضات أستانا التي جرت يومي 3 و4 مايو.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3