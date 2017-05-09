النيابة تعاين موقع حادث مصرع نائب رئيس مجلس الدولة2017-05-09 15:13:52
انتقلت نيابة الصف برئاسة المستشار هشام رفعت، إلى موقع حادث تصادم بطريق الكريمات بمركز الصف والذى أدى إلى مصرع المستشار سراج الدين عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، لإجراء المعاينة التصويرية للوقوف على سبب الحادث، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الحادث.
وكان نائب رئيس مجلس الدولة، لقى مصرعه في حادث تصادم بين سيارته، وسيارة ملاكي على الطريق الدولي بمنطقة أطفيح.
وأفادت التحريات والمعاينة، أن المتوفى يدعى المستشار سراج الدين عبدالحافظ، 65 عاما، نائب رئيس مجلس الدولة، ومقيم في منطقة الهرم، وله محل إقامة آخر بمنطقة أطفيح.
وتبين من خلال تحريات وتحقيقات اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد محمد حامد مفتش مباحث شرق الجيزة، أنه في أثناء قيادته للسيارة “ع.ي” 9182 مصر ملاكي ماركة شاهين، اصطدم به سيارة ملاكي قيادة مهندس زراعي، ما أسفر عن مصرع المستشار، وأمر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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