 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 03:30 مساءً
روابط سريعة
النيابة تعاين موقع حادث مصرع نائب رئيس مجلس الدولة
حادث تصادم لسيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ‎

النيابة تعاين موقع حادث مصرع نائب رئيس مجلس الدولة

2017-05-09 15:13:52
وكالات

انتقلت نيابة الصف برئاسة المستشار هشام رفعت، إلى موقع حادث تصادم بطريق الكريمات بمركز الصف والذى أدى إلى مصرع المستشار سراج الدين عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، لإجراء المعاينة التصويرية للوقوف على سبب الحادث، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الحادث.
وكان نائب رئيس مجلس الدولة، لقى مصرعه في حادث تصادم بين سيارته، وسيارة ملاكي على الطريق الدولي بمنطقة أطفيح.
وأفادت التحريات والمعاينة، أن المتوفى يدعى المستشار سراج الدين عبدالحافظ، 65 عاما، نائب رئيس مجلس الدولة، ومقيم في منطقة الهرم، وله محل إقامة آخر بمنطقة أطفيح.
وتبين من خلال تحريات وتحقيقات اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد محمد حامد مفتش مباحث شرق الجيزة، أنه في أثناء قيادته للسيارة “ع.ي” 9182 مصر ملاكي ماركة شاهين، اصطدم به سيارة ملاكي قيادة مهندس زراعي، ما أسفر عن مصرع المستشار، وأمر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3