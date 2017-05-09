روسيا تنفي إعدام أحد ضباطها على يد "داعش"

نفت وزارة الدفاع الروسية، إعدام عسكري روسي على يد تنظيم “داعش”، بحسب «روسيا اليوم».

وكان تنظيم «داعش» نشر مقطع فيديو يظهر قطع رأس شخص قال إنه ضابط روسي اختطفه في وقت سابق.

وزعم تنظيم داعش أن الرجل الذي ظهر في الفيديو هو ضابط روسي يدعى يفغيني بيترينكو.

وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، أن الفيديو الذي نشره التنظيم دام 12 دقيقة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من التثبت من صحة الفيديو، أو زمن تسجيله.