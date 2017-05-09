قالت حكومة زيمبابوي في بيان إن الرئيس روبرت موجابي غادر البلاد للفحص الطبي في سنغافورة بعد نحو شهرين من زيارة مماثلة.

وموجابي الذي يبلغ من العمر 93 عاما هو الزعيم الوحيد الذي عرفته البلاد منذ الاستقلال عام 1980 وتشكل حالته الصحية موضوعا ساخنا قبل انتخابات رئاسية مقررة العام المقبل من المتوقع أن يشارك فيها.

وتوجه موجابي إلى سنغافورة في وقت متأخر الاثنين وقالت وزارة الإعلام إن المتوقع أن يعود إلى البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويعاني موجابي الآن للمشي ويشكل الحرس الأمني درعا بشريا حوله في الأماكن العامة الأمر الذي يجعل من الصعب على الصحفيين تصويره.

وخلال الأسبوع الماضي في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي بجنوب أفريقيا جلس موجابي متهالكا على مقعده وقد شبك يديه وقال في حلقة نقاشية بصوت منخفض إن بلاده ليست “دولة هشة”.

ويقول منتقدون إن وضعه الصحي يجعله غير مؤهل للحكم لكنه لا يزال يُحكم قبضته على حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية. وفي فبراير شباط قال إن الحزب وشعب زيمبابوي لا يريان بديلا مناسبا عنه في الانتخابات المقبلة.