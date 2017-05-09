رئيس زيمبابوي يغادر البلاد للفحص الطبي في سنغافورة2017-05-09 13:49:14
قالت حكومة زيمبابوي في بيان إن الرئيس روبرت موجابي غادر البلاد للفحص الطبي في سنغافورة بعد نحو شهرين من زيارة مماثلة.
وموجابي الذي يبلغ من العمر 93 عاما هو الزعيم الوحيد الذي عرفته البلاد منذ الاستقلال عام 1980 وتشكل حالته الصحية موضوعا ساخنا قبل انتخابات رئاسية مقررة العام المقبل من المتوقع أن يشارك فيها.
وتوجه موجابي إلى سنغافورة في وقت متأخر الاثنين وقالت وزارة الإعلام إن المتوقع أن يعود إلى البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويعاني موجابي الآن للمشي ويشكل الحرس الأمني درعا بشريا حوله في الأماكن العامة الأمر الذي يجعل من الصعب على الصحفيين تصويره.
وخلال الأسبوع الماضي في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي بجنوب أفريقيا جلس موجابي متهالكا على مقعده وقد شبك يديه وقال في حلقة نقاشية بصوت منخفض إن بلاده ليست “دولة هشة”.
ويقول منتقدون إن وضعه الصحي يجعله غير مؤهل للحكم لكنه لا يزال يُحكم قبضته على حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية. وفي فبراير شباط قال إن الحزب وشعب زيمبابوي لا يريان بديلا مناسبا عنه في الانتخابات المقبلة.
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف مفاجئ
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل “مفاجئ”، مشيرا إلى أنه أكتشف ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها - محيط
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية.Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على ...Tue, 09 May 2017 06:47:23 GMT
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 11:59:22 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
السيسي يؤكد التزام مصر بدعم البحرين والحفاظ على أمنها وأمن دول الخليج
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالعاصمة البحرينية المنامة، أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني. وصرح السفير علاء يوسف ...Tue, 09 May 2017 08:32:46 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد - محيط
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة…Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم لاعب أتلتيكو
ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر المعار من أتلتيكو مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس يستمتع بتنافس قطبي إسبانيا ريال مدريد ...Mon, 08 May 2017 09:17:54 GMT