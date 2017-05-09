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الجامعة البريطانية: 5 منح دراسية لطلاب إفريقيا
شعار الجامعة البريطانية في مصر.jpeg

الجامعة البريطانية: 5 منح دراسية لطلاب إفريقيا

2017-05-09 13:48:01
وكالات

قال محمد فريدً خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، أن الجامعة البريطانية، مصرية ١٠٠٪، ولم تقم علي شراكة مع بريطانيا، ولكنها اختارت المناهج البريطانية لجودتها، مشيرا إلى أن الجامعة لا تهدف إلي ربح ولكنها تهدف لخلق تعليم متميز وبحث علمي لخدمة العالم ومصر وهو ما سنلمسه خلال الفترة القادمة.
وأعلن خميس خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر” مصر في القلب الإفريقي” الذي نظمه مركز مصر إفريقيا، بالجامعة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بحضور عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء والسفراء الأفارقة ورؤساء اتحادات المستثمرين والصناعات المصرية والغرف التجارية ، وممثلي مجلس النواب، تقديم ٥ منح دراسية لطلاب كل دولة إفريقية ، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن الطالب يجيد اللغة الإنجليزية فالمحنة ستخصص له في أكاديمية الشروق.

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