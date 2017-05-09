قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من إسراء عبد الفتاح، التي تطالب ببطلان قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.

اختصمت الدعوى رقم 8837 لسنة 71 ق كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.

قالت الدعوى، إنه بتاريخ 13 يناير 2015 الماضي فوجئت الطاعنة أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقى منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.

وأضافت أن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار منعها من السفر من النائب العام.