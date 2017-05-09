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فقدان 250 شخصا بعد تحطم قاربهم في المتوسط
مهاجرين غير شرعيين ـ غرق زورق ـ سواحل ليبيا مهاجرين ـ مهاجرون

فقدان 250 شخصا بعد تحطم قاربهم في المتوسط

2017-05-09 13:47:02
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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقدان نحو 250 شخصا، بعد تحطم قاربين في البحر المتوسط خلال الأيام الماضية.

وقالت المفوضية إن إحدى الوكالات الشريكة، وهي الهيئة الطبية الدولية، أبلغت بغرق القاربين قبالة ساحل ليبيا يوم الأحد الماضي، وفقدان 163 شخصا يخشى أن يكونوا قضوا.

وأشارت المفوضية إلى أن قوات خفر السواحل الليبي أنقذ امرأة و6 رجال، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.

وأوضحت أن حوالي 82 شخصا فقدوا أيضا بعد غرق زورق مطاطي يحمل 132 شخصا، فيما تم إنقاذ 50 شخصا ونقلهم إلى مدينة بوزالو في صقلية.

يذكر أن أكثر من 1300 شخص فقدوا هذا العام، ويعتقد أنهم لقوا حتفهم، بينما كانوا يعبرون البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى إيطاليا.

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