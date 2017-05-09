مصر تحتاج 44 سوق سياحي لاستعادة مكانتها2017-05-09 13:47:57
اعلن الخبير السياحي عصام على أن المقصد السياحي المصري يحتاج إلي استعادة وفود سياح 44 دولة مصدرة للسياحة حتي تسعيد مصر مكانتها السياحية عما كانت عليه عام الذروة السياحية في 2010 عندما سجلت المركز 18 عالميا وفقا لما أعلنته منظمة السياحة العالمية
وأشار عصام أن السياحة في مصر تحتاج لوفود سياح دول (فرنسا -التشيك-سلوفاكيا-رومانيا- المجر- سلوفينيا- صربيا- البوسنة- لاتفيا -ليتوانيا- هستونيا -بولندا - فنلندا - السويد -الدنمارك -النرويج - بلغاريا -هولندا -بلجيكا -سويسرا -كندا -جورجيا -ارمينيا -الاكوادور - فنزويلا -اليونان - ملدافيا - باكستان - اليابان - تايوان -امريكا) بالإضافة إلي وفود سياح عدد من الدول العربية التي تصدرت إعدادها في مصر باقي الدول العربية الأخرى شملت السعودية -الكويت -الإمارات -ليبيا -الأردن -السودان -لبنان. وهذه الدول كانت عام 2010 أكثر الدول العربية وفودا إلا أنها تراجعت فيما بعد
وأوضح الخبير السياحي ان تراجع سياح هذا العدد الكبير من الدول خلال ال 7 سنوات الأخيرة بالإضافة إلي حظر روسيا وايطاليا بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر من عام 2015 وايطاليا بعد مقتل ريجيني دفع وزارة السياحة عن البحث عن اسواق جديدة خاصة الأسواق المليونية فلجات مصر إلي الأسواق الصينية والهندية لتعويض إعداد السياح التي فقدتهم منذ عام 2010
ولفت الخبير السياحي أن وزارة السياحة عامي 2010 -2009 كانت تسعي لاستقطاب 17 مليون سائح عام 2015 و 20 مليون سائح عام 2017 و 22 مليون سائح عام 2020 إلا أن الأحداث خلال ال 7 سنوات الأخيرة أثرت بالسلب علي إعداد الوافدين من السياح.
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