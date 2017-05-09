برلماني : «خلاف دستوري» حول علاوة الموظفين.. والدين الداخلي تعدي الـ2 تريليون2017-05-09 13:45:22
أكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدين الداخلي في تزايد منذ عام 2011 بسبب العديد من الأسباب أبرزها تمويل العجز بالاقتراض من البنوك، موضحا أن الدين العام ارتفع من حوالي 616 مليار جنيه في عام 2011 إلى 2 تريليون و358 مليار جنيه في يونيو 2016 بنسبة 105 %.
وأشار ياسر عمر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن خدمة الدين الداخلي بلغ حوالي 30 % من الموازنة العامة، حيث وصل إلى 381 مليار جنيه في السنة من أصل قيمة الموازنة العامة التي تبلغ مليون و200 مليار جنيه، مؤكدا أنه مع استبعاد الفوائد البنكية لخدمة الدين قلل العجز وحوله إلى ربح وفائض أولي وتوقع ارتفاع الفائض في موازنة “2018 – 2019”.
وأوضح أن المواطن لن يستفيد من الاصلاح الاقتصادي عندما يقل الدين العام عن الناتج المحلي وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة القادمة.
وأوضح أنه سيتم البدء اليوم في وضع خطة عمل الموازنة القادمة وسيتم تسليمها قبل 10 يونيو القادم للدولة.
وأعلن أن مجلس النواب شبه متفق على صرف العلاوة لموظفي الدولة قبل حلول شهر رمضان القادم وبأثر رجعي منذ يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه هناك خلاف حول عدم المساواة بين المخصصين بقانون “الخدمة المدنية” وهو ما يعتبر غير دستوري وجاري العمل عليها.
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